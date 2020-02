Impeachment abgeblasen: Ein Freispruch mit Makel für Trump

Aus den USA

Donald Trump bleibt Präsident. Eine Amtsenthebung vor dem regulären Wahltermin am 3. November ist vom Tisch. Nachdem der US-Präsident im Dezember wegen Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses in der Ukraine-Affäre vom demokratisch beherrschten Repräsentantenhaus angeklagt (“impeached”) wurde, wird der republikanisch dominierte Senat den 73-Jährigen am kommenden Mittwoch (22 Uhr MEZ) offiziell freisprechen. Das sagte Mehrheitsführer Mitch McConnell am Freitagabend. Damit ist zum dritten Mal in der amerikanischen Geschichte (1868 und 1999) ein Impeachment-Verfahren gegen einen Präsidenten in der entscheidenden Phase gescheitert.

Bolton bestätigte Vorwurf in Buch

Zuvor war eine wegweisende Abstimmung knapp zu Ungunsten der Demokraten ausgegangen. Dabei ging es um den Versuch, nach den Ermittlungen im Repräsentantenhaus Top-Zeugen vorzuladen, die sich dort verweigerten oder vom Weißen Haus mit "Maulkörben" belegt wurden

Allen voran: John Bolton. Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater Trumps hat in einem noch unveröffentlichten Buch den Kernvorwurf der Demokraten aus erster Hand bestätigt. Danach hat Trump nachweisbar den Versuch unternommen, die Regierung in Kiew im Sommer 2019 dazu zu zwingen, gegen seinen potenziellen demokratischen Konkurrenten bei der Wahl im November, Joe Biden, auf Basis diskreditierter Verschwörungstheorien strafrechtliche Ermittlungen anzukündigen. Damit sollt der ehemalige Vizepräsident von Barack Obama bis zum Wahltag am 3. November öffentlich beschädigt werden.