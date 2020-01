Impeachment bald vorbei: US-Senat lässt keine Zeugen zu

Der Senat in Washington hat Zeugenaussagen im Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump abgelehnt. Das Oberhaus stimmte am Freitag mit der Mehrheit von Trumps Republikanern gegen eine Vorladung von Zeugen. Damit dürfte das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump bald zu Ende gehen.

Die Kongresskammer entschied dies mit der Mehrheit von Trumps Republikanern - gegen die vehemente Forderung der Demokraten.

Freispruch deutete sich bereits an

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump war bereits in der Nacht auf Samstag in der Zielgeraden – und die war eine in Richtung Freispruch für den amerikanischen Präsidenten. Am Freitag debattierten die 100 Senatoren im Kongress darüber, ob in dem Verfahren rund um die Ukraine-Affäre neue Top-Zeugen wie der ehemalige Nationale Sicherheitsberater Trumps, John Bolton, vorgeladen werden sollen. Doch zuletzt hatte sich abgezeichnet, dass die dafür erforderliche Mehrheit von 51 Stimmen nicht zustande kommen würde.

Die Demokraten, die gestern erneut mit Verve für eine Vertiefung des Prozesses warben, haben 47 Stimmen. Vier republikanische Stimmen brauchten sie also zusätzlich zu den eigenen. Zuletzt hatte sich aber nur Susan Collins, Senatorin aus Maine, klar für neue Zeugen und die Vorlage von Dokumenten ausgesprochen. Lisa Murkowski ( Alaska) behielt sich die Entscheidung bis zum Schluss vor. Mitt Romney ( Utah), eigentlich ein Befürworter, hatte sich nicht definitiv erklärt.

Und Lamar Alexander, der scheidende Senator aus Tennessee, auf den viele Demokraten gehofft hatten, erklärte am Donnerstag, dass er sich der Mehrheit der Republikaner – gegen die Vorladung neuer Zeugen – anschließen werde. Begründung: nicht nötig, wir wissen genug.

Damit zeichnete sich ab, dass die von Mehrheitsführer Mitch McConnell, der auf 53 Senatoren bauen kann, befürchtete Verlängerung des Impeachment-Verfahrens auf unbestimmte Zeit nicht stattfinden wird. Selbst wenn sich Romney und Murkowski – sie galt als Wackelkandidatin, hatte das Verfahren am Abend aber als „nicht fair“ bezeichnet – Collins angeschlossen hätten, reichten die Stimmen nicht aus. McConnell plante darum am Samstagmorgen (MEZ) die Anklagepunkte gegen Trump zügig abweisen zu lassen.