London: Messer-Attentäter erst kürzlich aus Haft entlassen

Premierminister Boris Johnson dankte der Polizei und den Rettungskräften am Sonntag via Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Betroffenen", teilte er mit. Er kündigte an, bereits am Montag Pläne für "fundamentale Änderungen" beim Umgang mit verurteilten Terroristen vorzustellen.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan twitterte: "Terroristen versuchen uns zu spalten und unseren Lebensstil zu zerstören - hier in London werden wir sie damit niemals Erfolg haben lassen."