Londoner Polizei erschießt mutmaßlichen Terroristen

Bei einem Messerangriff in London sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Der Täter wurde von der Polizei getötet, teilte Scotland Yard im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Polizei geht von einem islamistischen Terrorhintergrund aus. Wie Augenzeugen der BBC berichteten, soll der Angreifer einen Gegenstand am Oberkörper getragen haben, der einem Sprengstoffgürtel ähnelte.