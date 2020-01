Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig und mild: Im ganzen Land heute überwiegend sonnig. In den Niederungen und im Flachland können sich ein paar zähe Nebel- bzw. Hochnebelfelder bis über Mittag halten. Am Nachmittag werden von Vorarlberg bis Oberkärnten die Wolken dichter und bringen am Abend etwas Regen. Oberhalb von 1200m kann es schneien. Zum Teil weht lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Tageshöchsttemperaturen 3 bis 11 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen.