Gefahr durch Boller: 50 Kilo beschagnahmt, Grenzpolizei kontrolliert

„Ich war neugierig“ – das würde er später den Rettungskräften erzählen. Samstagabend nahm ein 10-jähriger Bub in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf einen der Feuerwerkskörper, die seine Eltern für Silvester besorgt hatten, mit in sein Zimmer und zündete ihn an.

Der Böller explodierte – und verletzte den 10-Jährigen schwer an beiden Händen.

Verbrennungen und Verletzungen

Er erlitt eine schwere Fleischwunde und Verbrennungen. Auch das Zimmer wurde durch die Explosion verwüstet: Der Feuerwerkskörper schlug Löcher in die Matratze.

Die Wiener Berufsrettung war mit zwei Teams vor Ort und versorgte den Patienten zuerst notfallmedizinisch. Anschließend wurde er ins Spital gebracht. Obwohl die Berufsrettung immer wieder zu Einsätzen aufgrund von Böllerexplosionen ausrückt: Eine Explosion in einer Wohnung haben sie bis dato nicht oft erlebt.