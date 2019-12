Lasershows statt Silvesterraketen im Vormarsch

280.000 Euro stecken Stadt und Tourismusverband in die "Innszenierung", bei der bis zu 70 Meter Höhe Wasserfontänen aus dem Inn schießen sollen. Dass der Auftrag ohne Ausschreibung vergeben wurde, hat im Vorfeld für Irritationen gesorgt. Gleichzeitig ist die Nervosität hoch, weil die Umsetzung in einem Wildwasserfluss nicht einfach ist.

Graz als Vorreiter

In Graz hatte eine ähnliche Show – allerdings an Land – vor einem Jahr Premiere. "Es ist eng geworden am Hauptplatz", erinnert sich Graz Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr an den Jahreswechsel 2018/19. "Mehr als 10.000 Leute" seien zu der Show gekommen, die Schlag Mitternacht vor dem Rathaus gezündet wurde.

Politiker wie Tourismusverantwortliche hatten den neuen Weg ohne Raketen wegen der Feinstaubproblematik eingeschlagen. Vorerst auf drei Jahre konzipiert scheint das Projekt aber schon vor jeder Evaluierung angenommen worden zu sein. Weil der Andrang so groß war, stockte Graz die Anzahl der Shows am Silvesterabend von drei auf fünf auf. 150.000 Euro kostet das gesamte Paket. Außerdem richtet Graz heuer erstmals eine Mini-Version eines Silvesterpfades in der Herrengasse mit Gastronomie ein, auch dorthin wird die Lasershow auf Videowände übertragen.