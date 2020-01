Präsidentin der Richtervereinigung sieht Sicherungshaft "sehr kritisch"

Bereits am Mittwoch hatte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen kritisch zur Sicherungshaft geäußert. Er sehe diese "sehr skeptisch". Und: Bei den Grund- und Freiheitsrechten dürfe man nur "mit der allergrößten Vorsicht hingreifen", sagte er am Mittwoch, ebenfalls in der ZiB 2.

Vizekanzler Werner Kogler bezweifelte in einem Interview gegenüber dem Standard jedoch, dass die Sicherungshaft in dieser Form kommen werde. "Die wirkliche Rechtsschutzversicherung in dieser Frage ist, dass die Grünen das Justizressort besetzen und dass Alma Zadićdort Ministerin ist. Also würde ich sagen: Alle wieder einmal runterkommen, dann schauen wir einmal", sagte Kogler.