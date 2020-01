Kogler: Sicherungshaft "juristisch sehr schwierig"

Kurz: Sicherungshaft "in aller Ruhe vorbereiten"

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz zeigte sich in einer ganzen Reihe von Interviews in den Sonntags-Zeitungen überzeugt, dass die umstrittene Sicherungshaft umgesetzt wird. Man werde die Sicherungshaft "in aller Ruhe mit Experten vorbereiten".

Der künftige Kanzler betont, dass es um die Schließung einer Gesetzeslücke gehe, wie das 15 andere EU-Staaten auch schon getan hätten. Und er ist überzeugt: "Das ist menschenrechts- und europarechtskonform und entspricht unseren Verfassungsgrundsätzen." Allerdings geht auf die Frage, ob eine Verfassungsänderung nötig sei, nicht direkt ein. Verfassungsexperten hatten zuletzt eine Verfassungsänderung dafür als nötig erachtet, mehrere Grüne Politiker hatten dazu betont, dass eine Verfassungsänderung nicht im Regierungsabkommen vereinbart sei.