Kogler: "Die Grünen leisten Pionierarbeit"

Den 272 anwesenden Delegierten plus Gästen machte der 58-jährige Steirer eindringlich klar, was passieren würde, wenn die Grünen Nein sagten. Die ÖVP würde sich der FPÖ zuwenden. Und grüne Leuchttürme, die mühsam wochenlang verhandelt wurden, wären dahin.

Er schärfte ihnen auch ein, dass die Grünen eine Verantwortung hätten. „Es macht einen Unterschied, ob Türkis mit Grün regiert oder mit Blau“, rief er ins Publikum.

Der Bundessprecher gestand ein, dass sich die Grünen in einigen Kapiteln nicht durchsetzen konnten – das bestätigten die Chefverhandler, die nach ihm die einzelnen Kapitel vorstellten. Kogler sagte aber auch: „Was wir haben, hat Hand und Fuß, Herz und Hirn.“ Und: „ Die Grünen leisten Pionierarbeit.“

Am Ende seiner einstündigen Rede (doppelt so lange wie geplant) holte Kogler die Tochter seiner Lebensgefährtin Miriam auf die Bühne – und setzte ihr eine grüne Sonnenbrille auf.Die habe er „in den dunkelsten Stunden der Parteigeschichte“ aus „marketingtechnischen Gründen“ aufgehabt. Er zeigte auf Miriam und meinte als letzten Appell an die Delegierten: „Auch deshalb. Aus Verantwortung für Österreich.“

Werner Kogler, wahrlich „on fire“.