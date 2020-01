Besiegelt der Grüner Bundeskongress heute die Regierung?

Schon am gestrigen Samstag hatte Kogler erklärt, er rechne in Zukunft ohnehin nicht mit so viel Zustimmung wie bisher. Dennoch sei er stolz auf die Tradition der Partei, bei wichtigen Entscheidungen demokratisch abzustimmen.

Ablauf

Los ging es - nicht öffentlich - schon um 10.00 Uhr, die Delegierten können sich über das Abkommen ausführlich informieren. Ab 13.00 Uhr dürfen Journalisten dann dabei sein. Angesetzt ist zunächst eine Rede von Bundessprecher (und Vizekanzler in spe) Werner Kogler. Dann folgt die Präsentation des Pakts durch die Verhandler und (nach einer Debatte) die Abstimmung darüber. Auch der Rest des Regierungsteams darf sich dann präsentieren, bevor sich alle fünf ebenfalls dem Votum der Delegierten stellen.

Wir begleiten Sie ab 13.00 Uhr live durch den Tag.