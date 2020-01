Kogler nimmt die vorletzte Hürde souverän

Während die 29 Mitglieder des Bundesvorstands hinter verschlossenen Türen berieten, regte sich außerhalb unter den Delegierten Widerstand. „Ich tendiere dazu, beim Bundeskongress am Samstag dagegen zu stimmen“, sagte der Tiroler Landtagsabgeordnete Michael Mingler am Freitag. Im sozialpolitischen und im Menschrechtsbereich seien „ziemlich viele Grauslichkeiten dabei“, erklärte er. „Da besteht die Gefahr, dass wir unsere Glaubwürdigkeit verlieren“. Ähnliche Stimmen wurden aus der Parteijugend laut. Auf Twitter kommentierten sie einzelne Punkte des Abkommens mit einem eindeutigen „ WTF“ (what the fuck).