Politikbeobachter über Chancen der türkis-grünen Koalition

Dass die Bildung einer Regierung aus ÖVP und Grünen eine Zäsur markiert, ist unbestritten. Auch dass dieses „Experiment“ über Österreichs Grenzen hinaus äußerst aufmerksam registriert wird. In der Bewertung freilich scheiden sich (im In- wie Ausland) die Geister. Sowohl was die handelnden Personen, insbesondere den alten neuen Kanzler Sebastian Kurz betrifft, als auch hinsichtlich der Tragfähigkeit eines solchen Bündnisses. Denn dass hier „zusammenwächst, was zusammengehört, wäre eine Übertreibung“, wie die Neue Zürcher Zeitung gewohnt trocken kommentierte.

Ob dieses Koalitionsprojekt gelinge, werde letztlich ganz stark vom Willen der Protagonisten abhängen, meint die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle im Gespräch mit dem KURIER. Bei Türkis-Blau habe man gedacht, es passe kein Blatt zwischen die beiden Regierungsparteien – mit bekanntem Ausgang. Vielleicht gebe es nun eine „umgekehrte Überraschung“, so Stainer-Hämmerle.