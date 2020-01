Was es vor der Heim-EM über Handball zu wissen gilt

Für Laien ist ein professionelles Handballspiel dann oft mitreißend, selten langweilig, manchmal aber auch unverständlich. Die Regeln und deren Auslegung durch das Schiedsrichter-Duo sorgen mitunter für ratlose Blicke und Kopfschütteln. Damit die rot-weiß-roten Fans ab Freitag den Durchblick haben, wenn Österreichs Herren in der Wiener Stadthalle gegen Tschechien die Heim-EM eröffnen (18.15 Uhr/live ORF1), liefert der KURIER eine Anleitung zu Regeln, Positionen und Schlüsselspielern des Nationalteams:

Rückraum

Die drei Spieler im Rückraum beziehungsweise Aufbau sind für die Spielgestaltung und Fernwürfe zuständig. Der Rückraum-Mitte-Spieler ist jener Mann, der die Spielzüge ansagt und einleitet. Bei den Österreichern ist dafür in erster Linie Gerald Zeiner vom HC Hard vorgesehen. Die Königsposition im Handball ist im linken Rückraum zu finden, üblicherweise agiert dort der treffsicherste Spieler. Beim Nationalteam ist dies Nikola Bilyk. Der Legionär beim Topklub in Kiel führt die Auswahl auch als Kapitän in die Endrunde.