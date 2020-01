Wie Österreich in die Hauptrunde der Heim-EM kommen will

Eines steht schon zwei Tage vor dem ersten Spiel der Europameisterschaft fest: Österreichs Handball erlebt einen Zuschauerboom. Bis Dienstag waren schon an die 7.000 Karten für den EM-Auftakt von Österreich gegen Tschechien in der Wiener Stadthalle (18.15 Uhr) verkauft. Dass die Rekordmarke von 8.200 von der Heim-EM 2010 (31:30 in der Hauptrunde gegen Russland) erreicht wird, ist also wahrscheinlich.

Die Planungen der Veranstalter in Wien (Gruppe B) und Graz (Gruppe A) sind abgeschlossen. „In Graz haben wir durch die Zusatztribüne einen größeren Aufwand. Aber es wird alles fertig“, sagt Verband-Generalsekretär Bernd Rabenseifner. In Graz, wo Kroatien und Serbien ihre Vorrunde absolvieren, wird der Freitag und der Samstag auch frühzeitig ausverkauft sein.

Die Österreicher werden nach der gelungenen Premiere mit dem Österreicher-Haus bei der EM 2018 in Kroatien wieder ein eigenes Fan-Lokal haben. Der „Brauhof“ in der Mariahilfer Straße wird der Treffpunkt der Handball-Fans, die keine Karten mehr bekommen haben, oder für jene, die nach dem Spiel gemeinsam feiern wollen.