ÖHB-Star Bilyk: "In Deutschland ist Handball die Nummer zwei"

Nikola Bilyk ist mit 23 Jahren Österreichs Star bei der Heim-EM. Bevor es ab 9. Jänner ernst wird (erster Gegner ist am 10. Jänner Tschechien), wartet am 6. Jänner in der Wiener Stadthalle noch der Härtetest gegen die Deutschen (14.40 Uhr/live ORF Sport Plus).

KURIER: Demnächst stehen Sie als Kapitän mit Ihrem Team in Österreich im Mittelpunkt des Medieninteresses. Keine ungewohnte Situation für Sie als Deutschland-Legionär, oder?

Nikola Bilyk: Natürlich, in Deutschland ist die Medienpräsenz ungleich höher. Du stehst einfach generell in Deutschland mehr im Blickpunkt, weil die Liga interessanter ist, weil auch Champions League gespielt wird.

Auch sonst dürfte Ihr Sport in Deutschland populärer sein.