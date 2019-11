Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Regnerisch und trüb: Im Osten und Süden des Landes sind heute einzelne Schauer zu erwarten; zwischendurch kann sich die Sonne zeigen. Im restlichen Österreich ist es stark bewölkt und von Nordwesten her regnet es zeitweise, vor allem an der Alpennordseite und immer mehr am späteren Nachmittag und Abend im Westen. Es weht teils lebhafter bis kräftiger Westwind und es bleibt mild mit Höchstwerten von 4 bis 9, im Osten und Süden bis zu 12 Grad. In 2000m hat es zu Mittag um minus 1 Grad.