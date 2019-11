Geschäfte in Wien: Sonntags lieber geschlossen

Angelockt werden sollen damit aber auch einheimische Kunden: „Das kann verhindern, dass sie ins Internet oder ins benachbarte Bratislava ausweichen, wo sie natürlich auch sonntags einkaufen können“, sagt ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch.

Nun will man Unterschriften für die Sonntagsöffnung sammeln. Eine Aktion, die jedoch nur Symbolkraft hat. Denn bei kaum einem anderen Thema sind die Fronten derart verhärtet: Seitens der Stadtregierung ist man der Sonntagsöffnung grundsätzlich nicht abgeneigt, sie kann und will diese Frage aber nicht an den Sozialpartnern vorbei entscheiden.