Nach der Steiermark-Wahl: Poker um Sitze in der Regierung

Der ÖVP-Chef ließ sich am Dienstagabend im Parteivorstand das Mandat geben, persönlich zu entscheiden, mit wem er konkret über die Regierungsbeteiligung verhandelt. Das wolle er am Wochenende entscheiden, am Montag sollte also die Richtung klar sein. Eine satte Mehrheit hätten ÖVP und SPÖ mit 30 Mandaten, theoretisch wäre auch eine Koalition mit FPÖ und Grünen sowie Neos möglich. „Es ist noch nichts ausgemacht“, gab sich Schützenhöfer zuletzt jedoch betont vage. „Das muss man inhaltlich gut besprechen. Das ist wie im Lotto nix is’ fix.“