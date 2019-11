Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Regen und Schnee: Im Westen und Süden ist es trüb und immer wieder regnet es - zum Teil ergiebig. Die Schneegrenze liegt bei 1600 bis 800m, in Vorarlberg oder dem Lesachtal bei rund 600m Höhe. In Osttirol und Oberkärnten sind auf den Bergen 40 bis 80 cm Neuschnee möglich. Im Norden und Osten bleibt es weitgehend niederschlagsfrei, die Sonne zeigt sich aber nur selten. Über den Niederungen sowie im Waldviertel hält sich aber teils hartnäckiger Nebel oder Hochnebel. Im Donauraum und auf den Bergen weht kräftiger Wind, an der Alpen-Nordseite ist es teilweise föhnig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 2 Grad im Wesetn und bis zu 15 Grad im Osten.