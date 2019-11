Entscheidende Tage: Reicht die gute Stimmung für Türkis-Grün?

Sondierungsfinale! In diesen Stunden ist die Nervosität bei Türkisen wie Grünen auffallend hoch. Verhandlungsteilnehmer verschicken SMS, in denen sie um Nachsicht bitten: „Kann derzeit nicht reden, auch nicht vertraulich! Bitte um Verständnis!“ Grund ist die letzte Sondierungsrunde, die heute, Freitag, ansteht.

Während ÖVP-Chef Sebastian Kurz alleine entscheidet, ob und mit wem er Koalitionsverhandlungen führt, muss sich Grünen-Chef Werner Kogler am Sonntag seinem „Erweiterten Bundesparteivorstand“ stellen. Der EBV befindet, ob und unter welchen Voraussetzungen man Koalitionsgespräche beginnt.

In den Reihen der Volkspartei ist man hoffnungsfroh: Alles andere als Regierungsverhandlungen wäre schwer zu erklären, lautet der Tenor.

Bei den Grünen gibt man sich zurückhaltend. Zur Stunde ist noch nicht einmal klar, was genau Kogler am Sonntag macht. Gibt er dem EBV eine Empfehlung ab? Oder beschreibt er nur, was beim Sondieren passiert ist?