US-Präsidentschaftswahl: Bloomberg steigt ins Rennen ein

Im März hatte Michael Bloomberg eine Kandidatur bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2020 noch ausgeschlossen. "Ich glaube, ich würde Donald Trump schlagen." "Aber ich habe einen klaren Blick dafür, dass es schwierig ist, in einem solch großen Feld der Demokraten die Nominierung zu schaffen."

Nun soll sich der ehemalige New Yorker Bürgermeister auf einen Einstieg in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den amerikanischen Demokraten vorbereiten, berichten mehrere Medien. Demnach soll der 77-Jährige noch in dieser Woche voraussichtlich in mindestens einem amerikanischen Bundesstaat die Unterlagen für seine Kandidatur einreichen. Am wahrscheinlichsten gilt, dass er sich in Alabama registriere, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Donnerstag. Den Berichten zufolge entsandte Bloomberg Mitarbeiter nach Alabama, um dort vor Ablauf der Frist am Freitag Unterschriften zu sammeln, die für die Vorwahlen in dem Bundesstaat erforderlich sind. Das ist als erstes eindeutiges Zeichen zu werten, dass Bloomberg sich auf eine Kandidatur vorbereitet.