Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig und wärmer: In der Früh kann es noch ziemlich kalt sein: In manchen Alpentälern sind Temperaturen um den Gefrierpunkt möglich. Örtliche Nebel und Hochnebel lösen sich im Laufe des Vormittags auf; im Großteil des Landes kommt die Sonne durch und zeigt sich über mehrere Stunden. Es wird entsprechend warm - Temperaturen zwischen 17 bis 23 Grad sind zu erwarten. Wind dreht im Laufe des Tages auf Ost bis Süd und frischt am Alpenostrand und im östlichen Flachland etwas auf.