Eine Schlüsselrolle für Johannes Hahn in der EU-Kommission

Nicht zuletzt seiner mittlerweile zehnjährigen Erfahrung in Brüssel dürfte es also geschuldet sein, dass Johannes „Gio“ Hahn nun mit einem gewichtigen Ressort beauftragt werden soll. Dazu zählt vor allem das Portfolio Budget – wer hier die Nachfolge des derzeitigen Haushaltskommissars Günther Oettinger antritt, zählt zu den mächtigsten Mitgliedern des mächtigen EU-Gremiums. Und das ganz besonders jetzt: Denn bald soll verhandelt werden, für welche Aufgaben von Agrarförderung bis zur Grenzpolitik und Forschung die EU künftig wie viel Geld ausgeben wird.

Für Österreich wäre es ein enormer Prestigegewinn, wenn Hahn mit dem Ressort Budget beauftragt werden sollte. Die Position der Regierung in Wien – „keinen Cent mehr ins nächste EU-Budget als bisher “ – aber würde Hahn auch als Budgetkommissar nicht durchboxen können: „Der Kommissar aus Österreich ist nicht für Österreich zuständig, sondern für die Belange der gesamten EU“, weiß Ex-Kommissar Franz Fischler. Zudem könne kein Kommissar, so Fischler weiter, eine Entscheidung im Alleingang treffen.

Hahns Name fiel zuletzt aber auch als möglicher neuer Migrationskommissar. Es wäre eine extrem wichtige, aber auch heikle Aufgabe, bei der sich kein Kommissar Lorbeeren verdienen kann: Die Positionen der einzelnen EU-Staaten klaffen in der Flüchtlingspolitik weit auseinander. Bisherige Erfolge lassen sich nur mit der Lupe finden. Und wenig deutet darauf hin, dass dies in der neuen Kommission anders werden könnte.