Magna-Europe-Chef: "Das Diesel-Bashing ist überzogen"

Manche sagen das Ende des Autos voraus. Was entgegnen Sie ihnen?

Das müssen wir selbst entscheiden, ob wir künftig nur zu Fuß gehen.

Sie haben vor rund einem Monat den Ausblick für das Gesamtjahr leicht auf 6,8 bis 7,2 Mrd. Dollar Umsatz im Magna Werk Graz nach unten revidieren müssen. Wird es dabei bleiben?

Ja, denn das Jahr ist operativ fast zu Ende. Es läuft business as usual. Die Zahl der produzierten Fahrzeuge wird leicht von knapp 160.000 auf rund 175.000 zulegen.

Warum musste der Ausblick gesenkt werden?

Der automotive Himmel trübt sich etwas ein. Der Endkunde ist verunsichert, in welche Antriebsart er investieren soll. Da kommen Fragen auf. Soll ich überhaupt noch zwei Jahre warten, um mehr Sicherheit zu bekommen? Darf ich mit meinem zukünftigen Auto noch in die Stadt fahren? Gibt es für Elektroautos künftig höhere oder niedrigere Förderungen? Das sind alles Faktoren, die derzeit Verunsicherung auslösen und deswegen sind die Verkäufe weltweit zurückgegangen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass der Sektor kein broken business ist. Seit der Wirtschaftskrise 2009 ist es immer nur nach oben gegangen. Jetzt geht es leicht zurück, aber das ist der normale Verlauf.

Wie wirkt sich das auf den Mitarbeiterstand in Graz aus?

Wir atmen je nach Produktionsvolumen. Wir haben inklusive Leiharbeitern knapp 10.000 Mitarbeiter in Graz.

Ist ein Abbau von Leiharbeitern derzeit ein Thema?

Bei Leiharbeitern sprechen wir nicht von Abbau, sie werden je nach Auslastung eingesetzt.

Haben Sie trotz der Flaute in der Branche mögliche neue Aufträge im Köcher?

Es gibt viele Anfragen. In den nächsten Monaten müssen diese konkretisiert werden. Es ist also keine Flaute am Horizont. Was mich ein wenig wundert, weil in Zeiten der Produktionsrückgänge müssen ja die Hersteller primär ihre Werke auslasten. Da gibt es auch andere Strategien. Zudem gibt es neue Autohersteller am Markt, die auch extern fertigen lassen. Auch von diesen haben wir sehr viele Anfragen. Einer der neuen Marktteilnehmer ist die vietnamesische VinFast. Wir haben für sie zwei Fahrzeuge entwickelt, die bereits vom Band rollen. Und es gibt weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und mit dem chinesischen Unternehmen BJEV, der BAIC-Tochterfirma für E-Autos, bauen wir ab 2020 zwei Elektroautos.

Sie haben kürzlich in Slowenien eine weitere Fabrik eröffnet. Warum nicht in Graz?

Wir sprechen von Europa. Slowenien ist 70 Kilometer von Graz entfernt, dazwischen ist eine geografische Grenze in einem vereinten Europa. Für mich ist das nicht relevant, ob Steiermark oder Slowenien. Und wir haben derzeit schon 1.500 slowenische Arbeitskräfte in Graz.

Wie sehr waren die niedrigeren Kosten ausschlaggebend für den Standort?

Eine Standortwahl ist immer ein Strauß von Parametern, der bewertet wird, um daraus zu einer Entscheidung zu kommen. In der Nähe von Graz gab es kein Grundstück an einer Autobahn, das 100 Hektar groß ist. Wir brauchen das aber für eine effiziente Logistikkette. Das war also einer der hauptsächlichen Ausschließungsgründe.