Autoflaute: Heimische Zulieferer auf Sparkurs

Weniger Investitionen, Prozessoptimierung und Stellenabbau: Diese Schlagworte stehen derzeit in der europäischen Autozulieferbranche auf der Tagesordnung. So musste nach Bosch und Schaeffler am Mittwoch auch Continental für das zweite Quartal schlechte Zahlen berichten. Nach einem Gewinneinbruch „reagieren wir auf den rückläufigen Markt mit strenger Kostendisziplin und Erhöhung unserer Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Conti-Chef Elmar Degenhart.

Deutschlands Zulieferer spüren die Folgen des Dieselskandals naturgemäß am stärksten. Den meisten Umsatz bringen zwar nach wie vor die Verbrenner. Aber: „Der Wandel, der uns alles abverlangt, kostet Geld“, sagt Bernd Eckl, Mitglied der Konzern-Geschäftsführung des Stuttgarter Zulieferers Mahle. Auch die heimischen Zulieferer kommen in dieser Phase des technologischen Umbruchs zum Handkuss.