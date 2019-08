Autozulieferer Polytec fährt wegen neuer Abgasnormen weniger Umsatz ein

Im gesamten Halbjahr ging das EBITDA leicht um 6 Prozent auf 33,2 (35,3) Mio. Euro zurück, das EBIT sackte stark um 29,9 Prozent auf 16,1 (23,0) Mio. Euro ab. Der Umsatz stagnierte in Q2 im Jahresabstand bei 159,4 (159,2) Mio. Euro und verringerte sich in den ersten sechs Monaten um 2,5 Prozent auf 320,6 (328,7) Mio. Euro, wie Polytec am Mittwoch mitteilte. Der Beschäftigtenstand (inklusive Leiharbeiter) war heuer Ende Juni mit 4.269 um 5,1 Prozent niedriger als ein Jahr davor (4.497).