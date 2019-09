Wiener Forscher: Die letzten Stunden der Dinosaurier

Steine sind für Ludovic Ferrière wie ein Krimi: „Sie schauen sich Seite um Seite an – und am Ende entsteht eine Geschichte, doch Fragen bleiben“, erzählt er im KURIER-Gespräch. Ein besonderer Krimi ist für den Kurator der Meteoritensammlung am Naturhistorischen Museum Wien das Gestein eines Kraters vor der Küste der Halbinsel Yucatán in Mexiko.

Es handelt sich um den wohl berühmtesten Krater – er hat einen Durchmesser von mehr als zehn Kilometern und entstand vor 66 Millionen Jahren durch einen Asteorideneinschlag, in dessen Folge die Dinosaurier ausstarben. Jetzt haben sich weltweit 30 Wissenschafter zusammengetan, um dort das Gestein näher zu untersuchen – Ferrière war einer der ganz wenigen Europäer im Forschungsteam.