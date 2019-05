Saurier-Fund im Naturhistorischen Museum: Was die Entdeckung bedeutet

1982 landete ein Hubschrauber des Bundesheeres im Toten Gebirge. Mit an Bord: Presslufthammer und Wissenschafter des Naturhistorischen Museums. Zwei Jahre zuvor hatte der Lehrer und Höhlenforscher Josef Steinberger auf seinem unwegsamen Hausberg Knochenreste im Gestein entdeckt und nach Wien gemeldet.

Schließlich wurde eine 350 Kilogramm schwere Platte aus 2.000 Metern Höhe in die Bundeshauptstadt gebracht. In mühsamer Kleinarbeit lösten Präparatoren die Knochen vom Gestein – mechanisch und chemisch. Ein italienischer Kollege ordnete die Fossilien als Phytosaurier (lebten in Binnengewässern) ein.

Knapp vierzig Jahre nach dem verheißungsvollen Fund steht fest: Mystriosuchus planirostris – salopp Löffelkrokodil genannt – ist kein planirostris, es handelt sich bei den 215 Millionen Jahren alten Überresten vielmehr um eine neue Saurier-Art.