Watschen-Affäre um Gudenus: „Das war keine Fotofalle“

Der Mann, der (wie berichtet) dem Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Johann Gudenus am vergangenen Mittwoch im Marriott-Hotel eine Ohrfeige verpasst haben soll, wurde kurz danach von einer Ärztin auf der Baumgartner Höhe untersucht. In dem Attest wird „Herr Herbert“ unter anderem so beschrieben: „Freundlich, höflich, kooperativ“.

So wirkt er auch als er am Montag in der KURIER-Redaktion die vergangene Woche Revue passieren lässt. Herbert A. gibt sich selbstkritisch: „Aus heutiger Sicht, war es ein Fehler dorthin zu gehen, weil ich unterschätzt habe, wie nervös die sind. Das war aber keine Foto- oder Videofalle. Meine Dolmetscherin hat später zu mir gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mit dem Handy draufgehalten.“