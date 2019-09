Michael Schumacher zur Behandlung in Pariser Spital

Von der Popularität profitiert auch sein Sohn Mick Schumacher. An finanzieller Unterstützung fehlt es dem 20-Jährigen nicht. Mit dem Aufstieg in die Formel-2 in diesem Jahr steht Mick Schumacher mehr denn je im Scheinwerferlicht – Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagte unlängst, dass Schumacher junior bald in der Formel-1 fahren könne.

„Wir haben viel in ihn investiert, weil wir daran glauben, dass er ein guter Formel-1-Fahrer sein kann“, sagte er.