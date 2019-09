Polen gegen Österreich: Nullnummer mit Licht und Schatten

Auf Augenhöhe

Nach Polens Pleite in Slowenien und dem österreichischen Spaziergang gegen die Letten hatten sich die Kräfteverhältnisse plötzlich auf ein gemeinsames sportlichen Level eingependelt. Teamchef Franco Foda entschied sich daher im ungleich schwierigeren Spiel in Warschau für die zuletzt Gewinn bringende 4-2-3-1-Ordnung. Wahrscheinlich auch deshalb, weil Martin Hintereggers Wade einen schmerzfreien Einsatz des Frankfurters verhindert haben soll. Foda schickte Stefan Posch in sein zweites Länderspiel und verzichtete sonst auf weitere namentliche Veränderungen.

Polen hingegen rührte nach der Pleite im zur Verfügung stehenden Personal um. So stürmte beispielsweise an der Seite von Bayern-Star Lewandowski der Düsseldorfer Kownacki.

Was sich auf den Spielverlauf nicht unbedingt auswirken sollte: Österreich drückte Polen von Beginn an in eine zutiefst defensive Lage, übernahm den Taktstock, kombinierte bis zum gegnerischen Strafraum sehr gefällig, erarbeitete sich in den ersten 45 Minuten ein prozentuelles Plus im Ballbesitz von 62:38, aber vergaß zu oft im ganz vorderen Bereich konkret zu werden. Polens Heimvorteil wurde auf ein Konterspiel reduziert.