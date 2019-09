EM-Quali: Niederlage für Herzog in letzter Minute

In der Österreich-Gruppe G zeichnet sich ein extrem spannendes Finish ab. Aktuell liegt Slowenien vor Österreich auf dem begehrten zweiten Platz, Israel fiel zurück. Bei Israel musste gegen Slowenien der aktuelle Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga der neuen Nummer 1 im Torjägerranking Platz machen: Munas Dabbur hat bei Sevilla kein Leiberl und damit auch das in seinem Nationalteam verloren. Teamchef Andreas Herzig setzte stattdessen auf Shon Weissman. Der 23-jährige Debütant jubelte in sechs Ligaspielen für den WAC gleich sieben Mal.

Jubeln durfte in Hälfte eins aber nur ein Slowene: Verbic traf in Minute 43 zur Führung. Das war der Auftakt für ein wildes Hin und Her: Natcho (50.) und Zahavi (63.) brachten die Gäste in Führung, aber nur drei Minuten später musste sich Herzog wieder ärgern. Bezjak glückte für Slowenien das 2:2.