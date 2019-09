KURIER-Noten nach Polen-Match: Die Defensive hielt die Null

Valentino Lazaro In der ersten Hälfte versuchte er immer wieder im Duett mit Lainer sich auf der rechten Flanke durchzusetzen, was auch manchmal gut gelang. Bei einem Volleyschuss war der Winkel letztlich zu spitz. Nach der Pause weniger auffällig und fehlerhafter in manchen Aktionen. Im Finish musste er mit Ilsanker einem Defensivmann Platz machen.

KURIER-Note: 3