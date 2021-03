Höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen des Jahres in Österreich

Von Dienstag auf Mittwoch gibt es 3.239 neue Corona-Infektionen in Österreich. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag massiv gestiegen und auch im Vergleich zum Mittwoch der Vorwoche, als es 2.528 neue Infektionen gab, ist die Zahl deutlich höher.

Zuletzt gab es eine ähnlich hohe Zahl am 5. Dezember mit 3.444 Neuinfektionen. Damit steigt auch die 7-Tages-Inzidenz in Österreich weiter an und liegt nun bei 216,9. Außerdem gibt es 1.977 neue Genesene. Damit steigt auch die Zahl der aktiven Fälle abermals deutlich auf 28.554 an.

Zudem gibt es 30 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. In den österreichischen Spitälern gibt es zehn Patienten weniger auf Normalstation sowie 17 neue Fälle auf Intensivstationen. Damit sind aktuell 400 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt.