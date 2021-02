Fast 2.400 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Nachdem es bereits am Mittwoch erstmals seit einem Monat über 2.000 Neuinfektionen in Österreich gab, ist die Zahl am Donnerstag erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden gab es in Österreich 2.391 bestätigte Neuinfektionen.

Zudem gibt es 23 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

In den Spitälern hat sich die Zahl der behandelten Covid-Patienten zumindest verringert. Auf der Normalstation sind es 27 Patienten und auf der Intensivsstation 5 Patienten weniger.