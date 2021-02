Immer mehr Corona-Cluster in Schulen und Kindergärten

Aktuell häufen sich die Meldungen von Clustern in Kindergärten und Schulen in ganz Österreich. Besonders stark betroffen scheint derzeit Niederösterreich zu sein, wie man anhand einiger Beispiele sieht.

So zum Beispiel in der Volksschule Enzersfeld-Lindabrunn im Bezirk Baden. Die acht Klassen der Schule wurden wegen mehrerer positiver Covid-19-Fälle sowie Verdachtsfälle vorübergehend auf Distance Learning umgestellt. Aktuell sind in der Schule nur Kinder, die bereits in der Vergangenheit eine Corona-Infektion überstanden haben und wieder genesen sind.

Bis nächste Woche ist ein Großteil der Klassen abgesondert. Eine Klasse soll bereits in dieser Woche wieder mit dem Präsenzunterricht starten können.

Ebenfalls von Corona betroffen ist die Volksschule in Hadres (Bezirk Hollabrunn). Hier sind drei Klassen im Distance Learning, weil bisher sieben Kinder positiv getestet wurden. Das Lehrpersonal ist bisher von Infektionen verschont geblieben.

174 positive Corona-Selbsttests in NÖ

Mittlerweile gibt es in Niederösterreich 174 positive Covid-Fälle die mittels Selbsttest in den Schulen gefunden wurden. Betroffen sind 115 Schüler und 59 Pädagogen. Insgesamt sind in Niederösterreich derzeit 16 Schulklassen und eine Schule in Wiener Neustadt auf Distance-Learning umgestellt.

"Die Anzahl der positiven Testungen ist, wie im gesamten Bundesland, auch in den Schulen steigend. Dank der Selbsttests gelingt es uns, zahlreiche potentielle Infektionsherde rasch zu erkennen“, erklären Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sowie Bildungsdirektor Johann Heuras.

Kindergarten gesperrt

Anders sieht es hier in der Kinderkrippe sowie im Kindergarten II in Gießhübl (Bezirk Mödling) aus. Seit Ende vergangener Woche sind auch hier einige positive Fälle unter den Kindern aufgetreten.

Wie die Gemeinde Gießhübl auf ihrer Homepage mitteilt, sind aufgrund von "Corona Absonderungsbescheiden und Verdachtsfällen sowohl die Kinderkrippe als auch eine Teil des Kindergarten II außer Betrieb. Aufgrund von Geschwisterkindern besteht die Möglichkeit, dass auch andere Gruppen betroffen sein könnten".