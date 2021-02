Südafrika-Mutation hat nun auch Niederösterreich erreicht

„Dabei geht es vor allem darum, den CT-Wert zu ermitteln, um eine Weiterverbreitung zu verhindern“, so die Expertinnen und Experten des Stabes.

Fälle traten in einem Hort auf

Das Land reagiert nun mit Sofortmaßnahmen, wie Landesvize Stephan Pernkopf und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig betonten: So werden in Wr. Neudorf noch heute eigens zehn PCR-Teststraßen eingerichtet, um der Bevölkerung ein zusätzliches PCR-Testangebot bieten zu können – die zehn Teststraßen werden heute von 17 bis 22 Uhr und morgen ab 7 Uhr im Franz-Fürst-Freizeitzentrum im Eumig-Weg 1-3 in Wr. Neudorf geöffnet sein.