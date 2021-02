NÖ: Landesrat Danninger fordert Perspektiven für Nachwuchssport

„Nach vielen Monaten ohne Vereinssport und fehlendem Mannschaftstraining ist die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Spaß am Sport unter den Kindern besonders groß. Andere wiederum haben sich schon nach alternativen Freizeitaktivitäten umgesehen. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit Vorsicht und unter ganz klaren Spielregeln besonders den jungen Sportlerinnen und Sportlern im Breitensport eine echte Perspektive zu geben. Wer sich am Vormittag regelmäßig testen lässt, der soll auch am Nachmittag in der Gruppe Sport machen dürfen, wenn es die Infektionszahlen erlauben“, schlägt Sportlandesrat Jochen Danninger vor.

Laut Danninger soll der jeweilige Verein dafür sorgen, dass Abstände eingehalten werden und die FFP2-Masken getragen werden.