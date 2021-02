Der Amateursport geht auf die Barrikaden und fordert Öffnungen

Die Klubs der Regionalliga Ost schrieben zuletzt einen offenen Brief an Sportminister Kogler. Sie hätten sich das Porto sparen können. Für die Klub wäre die Aufnahme des Betriebs „ein Signal an die Bevölkerung“, auch weil in der dritten Leistungsklasse viele Talente für den Profifußball heranwachsen.

Johann Gartner, Präsident des niederösterreichischen Verbandes: „Wir würden wirklich gerne endlich wieder starten.“