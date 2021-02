Kurz: "Ein Lockdown, bei dem keiner mitmacht, hat wenig Sinn"

"Müssen wir endlich zusammenbringen"

Wie sieht er die Grenzschließungen zu Tirol und die Aussage des Bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), dass man in Deutschland "kein zweites Ischgl" wolle? "Ich nehme niemandem etwas übel", sagte Kurz. Er verwies aber darauf, dass das Virus im chinesischen Wuhan ausgebrochen sei, nicht in Ischgl. Ein Wachstum der südafrikanischen Variante in Tirol habe man bisher gut eingegrenzt. "Was das Verhältnis zu Bayern betrifft, würden wir uns wünschen, dass es ein einheitliches, deutsches Vorgehen gibt", meinte er in Bezug auf Söders hartes Grenzregime. Einheitliche Regelungen für Grenzübertritte - das müsse man in Europa nach einem Jahr Pandemie "doch endlich zusammenbringen".

Auch die Bild-Zeitung bot Kurz am Mittwoch eine durchaus schmeichelhafte Plattform. Kurz-Biograph Paul Ronzheimer stellte dem Kanzler etwa die Frage, ob sich die Deutschen denn Hoffnungen auf einen Skiurlaub in Österreich vor Ostern machen dürfen. Das sei im Moment unklar, meinte Kurz.