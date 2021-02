Die ÖVP am falschen Dampfer

Mittwoch im Nationalrat. Der Regierungschef berichtet: Österreich sei international spitze bei den Ausgaben für Wirtschaftshilfe, und die Pandemie sei bald vorbei, die „letzten Meter“ seien angebrochen.

Doch des Kanzlers Frohbotschaften verfangen nicht, die Opposition hält mit Bestemm dagegen: Trotz der hohen Staatsausgaben sei Österreichs Wirtschaft besonders krass eingebrochen, die Arbeitslosigkeit hoch, und das viele Geld komme nicht rechtzeitig oder nicht bei den richtigen Empfängern an. In dem allgemeinen Trubel flüchtet der grüne Koalitionspartner in Esoterik („Bald wird’s Frühling“) und am Ende bleibt von der Sitzung übrig, dass der Gewerkschafter Muchitsch den Kanzler auffordert, endlich das Handy wegzulegen, weil es schließlich um Arbeitslosigkeit gehe. Eine Sternstunde für Sebastian Kurz war das nicht.