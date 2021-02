Startschuss für Corona-Aufbauplan: Drei EU-Milliarden für Österreich

Die drei Milliarden sind laut den EU-Zielen zu mindestens 37 Prozent für den Klimaschutz und zu mindestens 20 Prozent für den digitalen Umbau der Wirtschaft einzusetzen. Österreich will diese Vorgaben „deutlich übertreffen“, wie es in dem Ministerratsvortrag heißt. „Mit den Schwerpunkten Ökologisierung und Digitalisierung wollen bestehende Stärkefelder weiter ausbauen“, sagt Finanzminister Gernot Blümel.

Jedes EU-Land muss konkrete Projekte einreichen, die am Ende vom Rat gebilligt werden. Die Bundesregierung hat eine Frist bis 30. April, um ihre Projekte in Brüssel zu hinterlegen.

Wie aus dem Finanzministerium zu hören ist, will die Regierung die Projekte laufend mit der EU-Kommission abstimmen, um sich die Peinlichkeit zu ersparen, dass einzelne Vorhaben von der Liste gestrichen werden. Einige Ländern ist das passiert.

Grüne erfreut über Milliardenregen

In Österreich werden die Projekte in Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Infrastrukturministerium erstellt. Für die Grüne Leonore Gewessler ist der grüne Geldregen aus Brüssel ein Segen. Die Grünen brauchen dringend Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel. „Wir wollen vorangehen und unser schönes Österreich auch in Europa zum Vorreiter im Klimaschutz machen“, meint Gewessler euphorisch.

Mit der Koordinierung der Projekte mit allen zuständigen Stellen in Österreich ist das Europaministerium von Karoline Edtstadler beauftragt. Diese Rollenverteilung ist in dem Ministerratsvortrag festgeschrieben.

Der Beschluss hätte eigentlich schon im letzten Ministerrat fallen sollen. Nun kommt er gerade noch rechtzeitig vor der Parlamentssitzung am heutigen Mittwoch. Diese beginnt nämlich mit einer von der SPÖ beantragten Aktuellen Stunde. Befragt wird Bundeskanzler Sebastian Kurz. Thema: Arbeitsplätze und wirtschaftlicher Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Die SPÖ fordert unter anderem die Einführung einer „Aktion 40.000“ gegen Langzeitarbeitslosigkeit.