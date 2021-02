Streit um Korruptionsjäger: Das steht in Regierungsvorlage.

Ob es heute zu einer gemeinsamen Ministerratsvorlage kommt, war bis in die Nachtstunden mehr als ungewiss. Bei den Verhandlungen zwischen Justizministerium und Bundeskanzleramt kam man lange kaum einen Zentimeter weiter. Zu weit waren die Positionen von ÖVP und Grünen in der Frage, wie das Amt des Bundesstaatsanwaltes ausgestaltet sein und der Umbau der WKStA (der KURIER berichtete) bewerkstelligt werden soll, auseinander. Die erste Verhandlungsrunde am Montag blieb ergebnislos.

Dienstagnacht kam dann Bewegung in die Verhandlung – man einigte sich auf einen Kompromiss, um zumindest eine sehr allgemein gehaltene Ministerratsvorlage präsentieren zu können. Allerdings: Die Grünen haben sich durchgesetzt von einer Reform der Staatsanwaltschaften - vor allem der WKStA - steht in der Ministerratsvorlage nichts mehr.