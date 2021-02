Konfliktpotenzial: So will die ÖVP die WKStA umbauen

Die Organisation soll nach Idee der ÖVP aussehen wie folgt: An der Spitze der Staatsanwaltschaften soll ein Bundesstaatsanwalt stehen, darunter die vier Oberstaatsanwaltschaften, die es bereits in den Sprengeln der Oberlandesgerichte (OLG) in Wien, Graz, Linz und Innsbruck gibt. Darunter soll es „spezialisierte Staatsanwaltschaften“ geben. Der Knackpunkt: Diese sollen an OLG-Sprengeln eingerichtet und bundesweit für Cyber-Kriminalität, Korruption, Terrorismus und Wirtschaftsstrafrecht zuständig sein.

Derzeit gibt es eine „Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption“ – und das ist eben die WKStA mit Hauptsitz in Wien und drei Außenstellen.

Aus einer Spezialbehörde mit Ablegern sollen nach Wunsch der ÖVP also vier spezialisierte Staatsanwaltschaften werden. Die WKStA in ihrer derzeitigen Form ist in dem Papier nicht einmal erwähnt.

Kernaufgabe