Mehr Tests dürften nur 20 Prozent der Steigerungen verursachen

Am Montag will die Regierung über weitere Maßnahmen oder Lockerungen entscheiden. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sind Verschärfungen dann unumgänglich, "wenn sich sehr starke unkontrollierte Zuwächse für die nächsten Wochen zeigen würden". Die derzeit leicht steigenden Infektionszahlen erfüllen ihn mit Sorge. Den Entscheidungen am Montag will er nicht vorgreifen, sagte er im APA-Interview. Vorstellen kann er sich künftig aber auch regionale Maßnahmen.

Für Anschober sind die nächsten Tage die "Phase einer präzisen Überprüfung des Infektionsgeschehens", erklärte er. Davon werden die Entscheidungen am Montag "wesentlich" abhängen.

"Es ist nicht schwarz oder weiß am Montag"

Auch dass die weiteren Regelungen nur in eine Richtung - also Verschärfungen oder Lockerungen - gehen, muss laut Anschober nicht sein. So ist es für ihn denkbar, dass es "in ein paar Bereichen mittelfristig leichte Lockerungen" und gleichzeitig "verschärfte Maßnahmen in bestimmten Schutzbereichen" gibt. "Es ist nicht schwarz oder weiß am Montag, es geht um das gesundheitlich Notwendige", sagte Anschober.