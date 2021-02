Corona: Warum 100.000 Dosen in Österreich noch nicht verimpft sind

Impfroutine der Länder kann geändert werden

Was sagt Windischbauer zur Kritik, dass die Bundesländer vielleicht langsamer impfen als möglich wäre? "Es war sicher ein guter Weg auf Sicht zu fahren. Ich glaube, dass wir das jetzt ändern müssen, weil sich in der Impflogistik etwas geändert hat. (...) Die Biontech/Pfizer Impfungen kommen nun ganz stabil jeden Dienstag und es wird mehr werden. Daher hat man nun die Sicherheit, dass man für die zweite Impfung nicht mehr so viel in Reserve halten muss."

Der zweite große Vorteil sei laut Windischbauer, dass Astra Zeneca nun mehr von dessen Vakzine liefern kann und diese durch die einfache Handhabung sofort verimpft werden kann. Anders als bei Biontech/Pfizer wird der Impfstoff von Astra Zeneca erst nach elf oder zwölf Wochen zum zweiten Mal verimpft. Bis dahin gäbe es genug Impfstoffe für die zweite Dosis und man müsse dafür nichts zurückhalten.