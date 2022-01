EMS-Probleme: Bisher fast 6.000 Neuinfektionen, zwei Bundesländer fehlen

Ab Mittwoch würden die Zahlen wieder steigen, rechnete Simulationsexperte Niki Popper Anfang der Woche vor. Und mit noch etwas rechnete das Mitglied des hiesigen Corona-Prognosekonsortiums: Dass "die Aufregung darüber groß sein" werde, "auch wenn das die Prognosen schon seit der Weihnachtszeit zeigen".

Zumindest mit ersterer Annahme sollte Popper Recht behalten. Am Mittwoch wurden bisher 5.895 Neuinfektionen gemeldet. Das ist schon jetzt der höchste Wert seit dem Abklingen der vierten Welle. Damals war noch die Delta-Variante dominant. Laut AGES gibt es nun bereits mehr Omikron- als Delta-Fälle.

Allerdings sind das noch nicht die gesamten Zahlen. Denn die Neuinfektionen für Wien und die Steiermark fehlen aktuell noch. Diese sollen im Lauf des Mittwochs nachgereicht werden.

Beginn der Omikron-Welle

Österreich steht damit am Beginn der Omikron-Welle, die aktuell in Dänemark, Irland, Frankreich und Spanien für noch nie gesehene Rekordwerte bei den Neuinfektionen sorgt. So liegt Dänemark aktuell bei einer 7-Tages-Inzidenz von über 3.000.

Ob Popper auch mit seiner zweiten Prognose richtig lag, wird sich am morgigen Donnerstag zeigen. Dann will die neu eingerichtete Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination - kurz: Gecko - nach einem Bund-Länder-Gipfel endlich die Maßnahmen für die kommende Welle bekannt geben. Der KURIER wird wie gewohnt live berichten.

Zurück zu den aktuellen Zahlen: In den vergangenen 24 Stunden wurden zudem sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert. Auch hier fehlen noch die Zahlen aus Wien und der Steiermark.