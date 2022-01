Austria Center Vienna: Jeden Tag werden versuchte Impfbetrüger ertappt

Jetzt wird man laut Ö1-Morgenjournal im Austria Center Vienna nicht mehr nur am Anfang oder am Ende der Impfstraße kontrolliert, sondern auch mittendrin, wie zum Beispiel vor der Impfkabine. Seitdem fliege deutlich öfter ein versuchter Impfbetrug auf, sagt Arbeiter-Samariter-Bund-Sprecherin Stefanie Kurzweil. „Wir können hier von ein bis zwei Personen pro Tag sprechen", so Kurzweil.

Vor der Änderung der Sicherheitskontrollen seien solche Betrugsversuche nur ein- bis zweimal pro Woche aufgefallen. Dann wird die Polizei gerufen. Die Person darf zwar nicht festgehalten werden, aber die Personendaten werden an die Behörden weitergegeben.