Impfbetrug im Austria Center: Sicherheitslücke seit Mai bekannt

Der Wiener Strafverteidiger Nikolaus Rast vertritt ein junges Pärchen, welches bereits im Frühjahr ins Visier der Ermittler geraten ist. Am 26. Mai wurde die Polizei in die Impfstraße ins Austria Center gerufen. Die Anzeige der verantwortlichen Manager lautete, dass Mitarbeiter gefälschte Impfpässe unter der Hand verkauften. Wie die Ermittlungen seither ergaben, gab es nur mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und die Administratoren in der Impfstraße hatten leichtes Spiel.

Freier Zugang zu Blanko-Impfpässen

Der 24-jährige Beschuldigte und andere Mitarbeiter hatten freien Zugang zu Blanko-Impfpässen. „Dies ist nichts ungewöhnliches. Auf meinem Arbeitsplatz war immer ein großer Stapel Blanko-Impfpässe, da es ja meine Aufgabe war, diese an Geimpfte auszustellen. Diese waren nicht abgezählt“, heißt es in der Einvernahme einer Beschuldigten.

So sollen an die 20 Impfpässe abgestempelt und mit der Chargennummer des Impfstoffes versehen aus dem Austria Center verschwunden sein. Die 21-jährige Beschuldigte gibt an, dass sie kalte Füße bekam und die Pässe am Weg zur U-Bahn in einen Mistkübel warf. Die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen.

Der 24-jährige Administrator soll außerdem sich selbst und eine Mitarbeiterin betrügerischerweise als geimpft ins Computersystem eingetragen haben – allerdings mit einem groben Fehler. Die Frau wurde am 25. Mai um 12.40 Uhr mit dem Erststich und gleichzeitig auch mit der zweiten Impfdosis registriert. Ein sehr auffälliger Fauxpas.

„In Wahrheit zeigt dieser Fall eine ziemliche Sicherheitslücke. Da sind solche Missstände bei der Abwicklung seit Mai bekannt und trotzdem kommt es wieder zu einem Impfbetrug. Wie geht das?“, meint Rast. Der Anwalt spricht von einem peinlichen Kontrollversagen.